نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة 2018/2019

جميع الطلاب وأولياء الأمور يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول لمحافظة القاهرة ، والتي من المتوقع تواجدها قريبا على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وبوابة القاهرة التعليمية، والتي من خلالها سيتعرف أولياء الأمور على مستوى أبنائهم في عملية التحصيل الدراسي، هل هو جيد أم يجب التركيز جيدا في الفصل الدراسي الثاني للحصول على درجة عالية في نهاية السنة الدراسية والانتقال للصف الأول الثانوي، سنتابع معكم على مدار الساعة تطورات ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية .

وقد أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة سوف يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم، وقد تم بالفعل الانتهاء من التصحيح، وبدء عملياتا المراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠١٨/٢٠١٩ :

موعد ظهور الشهادة الإعدادية

بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول يستمتعون ببعض الراحة وإجازة منتصف العام، قبل بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني، ولكن ينتظرون بشدة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لأنها تعتبر مرحلة أساسية ومصيرية لتحديد الخطوة التالية من مسيرة العملية التعليمية لهم، لذلك سنحرص دائما على تقديم أهم التطورات والمعلومات الصحيحة حول موعد ظهورها في القاهرة.

حيث تحتوي القاهرة على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة البساتين ودار السلام.

إدارة الخليفة .

إدارة الزاوية.

إدارة الزيتون.

إدارة الساحل.

إدارة السيدة زينب.

إدارة الشرابية.

إدارة المرج.

إدارة المطرية.

إدارة النزهة.

إدارة باب الشعرية.

إدارة حدائق القبة.

إدارة روض الفرج.

إدارة شبرا.

إدارة شرق مدينة نصر.

إدارة عابدين.

إدارة عين شمس .

إدارة غرب القاهرة.

إدارة غرب مدينة نصر.

إدارة مدينة السلام.

إدارة مصر القديمة.

إدارة مصر الجديدة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة للفصل الدراسي الأول:

نترقب خلال الساعات القادمة التطورات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، فور اعتمادها من محافظ القاهرة، كما سنقوم برصد التصريحات التي ستصدر من كنترول الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، حين القيام بالانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع النتائج.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، عن طريق إدخال رقم الجلوس والأسم في موقع التربية والتعليم الإلكتروني أو من خلال بوابة القاهرة التعليمية من هنا، أو يمكنك وضع الاسم ورقم الجلوس في تعليق وسنقوم بالرد فورا عليك وقت ظهورها على الموقع.

فعاليات مديرية التربية والتعليم القاهرة في إجازة نصف العام

تواصل مديرية التربية والتعليم نشاطها في إجازة نصف العام، إذ تشارك في معرض الكتاب 2019، وذلك بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي، كما تقيم المديرية فعاليات احتفالية بمناسبة مرور 1150 عامًا على إنشاء “القاهرة”.