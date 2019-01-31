نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط 2019 مع رابط موقع أسيوط التعليمي

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ينتظر الأهالي بمحافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، رغبة منهم في الأطمئنان على مستوى أبنائهم في الدراسة، ولأنها تعتبر مرحلة مهمة في حياتهم وتترتب عليها الخطوات التالية في مستقبلهم، حيث ستمكنهم من تكملة التعليم الثانوي أو الدخول للتعليم الفني، وتسود حالة من القلق بينهما وينتظرون ظهورها بفارغ الصبر، لذلك سنوافيكم دائما بتطورات وتحديثات ظهور النتيجة.
وقد اجتمع صلاح بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط برؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك للتأكيد على:
حصول كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة.
نتيجة الشهادة الإعدادية
تحتوي محافظة أسيوط على الإدارات التعليمية التالية:
- إدارة أبو تيج.
- إدارة أسيوط.
- إدارة البداري.
- إدارة الغنايم .
- إدارة الفتح.
- إدارة القوصية.
- إدارة ديروط.
- إدارة ساحل سليم.
- إدارة صدفا.
- إدارة منفلوط.
روابط ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط:
يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بك واسمك في الموقع الإلكتروني للتربية والتعليم أو عن طريق موقع أسيوط التعليمي من هنا، أو ترك المعلومات الخاصة بك في تعليق أسفل الخبر وسنقوم بالرد عليها وقت ظهور النتيجة رسميا في محافظة أسيوط.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في أسيوط:
- من المتوقع ظهورها قرييا وقد تكون في خلال الساعات القادمة، فور إعتمادها من المحافظ في أسيوط، كما سنرصد التصريحات الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية، وسنتابع معكم دائما آخر التطورات.
- بعد انتهاء إمتحانات الإعدادية الأيام القليلة الماضية، بدأت المراجعات والتصحيحات وأيضا جمع النتائج، وسيكون ظهورها بعد إعتمادها من المحافظ، وقد حصل الطلاب على أجازة نصف العام، التي تعتبر فترة راحة قصيرة قبل معاودة الدراسة مره أخرى، لكن يسودها القلق والتوتر ولن تختفي حتى ظهور النتيجة والأطمئنان على مستوى دراستهم.