نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الصف الثالث برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية...

أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية على الظهور، حيث قامت جميع لجان التصحيح في محافظة الشرقية، ببدء تصحيح جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل إدارات التعليم بالمحافظة، وهو ما يعني قرب ظهور نتيجة الترم الأول عبر موقع الشرقية توداي المعروف، وينتظر العديد من طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ونقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية، رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس عبر الإنترنت، كل ما عليك فعله عزيزي الطالب هو الدخول على الرابط المقدم لكم من قبل موقعنا.

وقد تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد غرفة الكنترول، وذلك للإطمئنان على تأمينها

وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، و شدد بضرورة توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

نقدم لكم روابط رسمية للاستعلام عن النتيجة من هنا.

كما نقدم لكم موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هذا الرابط.

سوف تظهر لكم نافذة جديدة، تطلب منكم إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

تقوم عزيزي الطالب بإدخال رقم جلوسك بشكل صحيح، ثم انقر أظهر النتيجة.

سوف تظهر لك بالتفصيل صفحة تتضمن بياناتك الشخصية، وبيان بدرجات الطالب في كل المواد، وأيضا مجموعك الكلي.

يذكر أن نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية، تحتوي نتائج جميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ومن أمثلة ذلك إدارة كفر صقر والقرين، وفاقوس، ديرب نجم، وإدارة القنايات، وإدارة مشتول السوق.

إدارة ههيا ومعهم العاشر من رمضان، وأيضا منيا القمح وغرب الزقازيق، وإدارة شرق مدينة الزقازيق، وإدارة بلبيس والصالحية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2018

يمكنكم متابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، من خلال موقع الشرقية توداي، أو بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، أو من موقع اليوم السابع، أو من خلال الرابط المباشر الموجود في المقالة، وينتظر العديد من طلاب محافظة الشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، ويبلغ عدد سكان الشرقية أكثر من 8 مليون فرد، مما يعني كثرة طلاب المرحلة الإعدادية بها، ويترقب الأهالي وأولياء الأمور.

ويتضمن مجموع الفصل الدراسي الأول في ثالثة اعدادي 140 درجة كاملة، تم توزيعهم بين 40 درجة فقط للغة العربية، و30 درجة لمادة الرياضيات، حيث هناك 15 درجة للجبر، ومثلهم للإحصاء، ويوجد 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، أما العلوم والدراسات، فكلا منهما له 20 درجة فقط، ويتمنى لكم موقع نجوم مصرية الكثير من التفوق والنجاح بإذن الله.

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