نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الاول برقم الجلوس 2019 عبر مديرية التربية والتعليم

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط، حيث أنهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط، أداء امتحانات الترم الاول، حيث كانت امتحانات الفصل الدراسي الاول، في مستوى الطالب المتوسط، ومرت الامتحانات بسلام، بعد تجهيز شامل لكل لجان الامتحانات، وتأمينها جيداً، حتى يتم توفير بيئة مناسبة لطلاب محافظة أسيوط، لكي يتم الامتحان بكل سلاسة، وتم إبعاد الباعة الجائلين عن لجان الطلاب، والاهتمام بنظافة وسلامة أماكن الامتحانات بالمدارس في أسيوط، كما لم يدخر السيد محافظ أسيوط جهداً، خصوصا في الكفور والنجوع بأسيوط، وأمر بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لأي طوارئ أثناء أداء الامتحانات، لكي يمر أسبوع امتحانات الشهادة الاعدادية على أفضل وجه.

وقد بدأ 2037 معلم في بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية أسيوط الفصل الدراسي الأول، وقد أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال جولته في الكنترول على:

ضرورة أن يتحلى جميع المشاركين في لجان تقدير الدرجات بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لحصولهم على حقهم كاملا دون زيادة أو نقصان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

أوشكت نتيجة محافظة أسيوط على الظهور قريباً، حيث تتم أعمال التصحيح وجمع ورصد الدرجات على قدم وساق داخل كنترول أسيوط.

وعند ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فإن السيد محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، سوف يعتمدها رسمياً.

لتكون بعد ذلك متاحة على الإنترنت، من خلال البوابة الإلكترونية التي تخص مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط.

وعليه فإن نتيجة الشهادة الإعدادية باتت قريبة جداً من الظهور على الإنترنت أو في المدارس خصوصا خلال الأيام القليلة القادمة.

كما يمكنكم متابعة المقالة باستمرار، لمعرفة أخبار النتيجة أولا بأول، أو ترك تعليق برقم جلوسك، لتصل إليك النتيجة فور ظهورها.

ويمكنك متابعة أخبار النتائج في المحافظات المختلفة من خلال هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ويترقب الكثير من الأسر وأولياء الأمور، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط على أحر من الجمر، حيث تشكل تلك المرحلة الدراسية مفترق طرق بين الثانوية العامة والفنية وغيرها، وتعد النتيجة المرتقبة، بمثابة تكليلٍ للجهود المبذولة، طوال ثلاثة أشهر من الدراسة في الترم الأول والتي انتهت بامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

رابط نتيجة اعدادية أسيوط

لقد بدأت أعمال التصحيح في لجان كنترول أسيوط، منذ انتهاء الامتحانات، ولكن مع كثرة عدد طلاب الإعدادية بأسيوط، والحرص على دقة التصحيح والنتائج، حدث ذلك التأخير، ونتمنى ألا يتأخر ظهور النتيجة على الطلاب أكثر من ذلك، وفي حالة ظهور النتيجة عليك فقط الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بأسيوط والذي نوفره لك من خلال الضغط هنا، عليك فقط كتابة رقم جلوسك بشكل سليم والضغط على بحث لكي يتم ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد طوال العام، وفي حالة عدم تحميل الرابط فإن هذا يعني وجود ضغط عليه نتيجة رفع النتيجة من قبل الوزارة، فلا تقلق عليك فقط معاودة الدخول مرة أخرى.