ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ, ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ وذلك من خلال الموقع الإكتروني الخاص بالمحافظة وذلك بعد ان تسلمه من الكنترول الرسمي التابع لمحافظة كفر الشيخ kfs control، وكانت الإدارات التعليمية قد إنهت تصحيح ومراجعة كافة مواد الترم الأول لهذا العام الدراسي 2018-2019 و رصدت الدرجات وتم مراجعتها وعرضها على محافظ كفر الشيخ الدكتور ” إسماعيل عبد الحميد طه”حيث كانت الإمتحانات في مستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم تتلقى الوزارة أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سبر الإمتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها كانت تتابع عمليات التصحيح والمراجعة النهائية لإجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وعمليات رصد الدرجات بكل دقة، مشددة على إعطاء كل طالب حقه والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية هم 52 ألفا و247 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الـ13 التي تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدوا الامتحان في 315 لجنة والإدارات هي إدارة دسوق التعليمية , البرلس التعليمية ،ادارة بيلا التعليمية ، ادارة كفر الشيخ التعليمية،ادارة سيدي سالم التعليمية،ادارة فوه التعليمية،ادارة الحامول التعليمية،ادارة قلين التعليمية،ادارة مطوبس التعليمية و، إدارة الرياض التعليمية.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ———————– ——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.