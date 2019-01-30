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مشاهدة ارطغرل 133 HD مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجم موقع النور

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مسلسل قيامة أرطغرل من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة، يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية، قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى، قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي، قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي، قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

ملخص أحداث الحلقات السابقة: تقوم إيلبلغي ورجالها بقتال أرطغرل وابنه غوندوز، إلا أن رجال أرطغرل يتمكنون من القضاء عليهم ولا تبقى سوى إيلبلغي، بعدها تحاول إيلبلغي التفكير في من ممن مصلحته أن يتقاتل رجال الكايي وابناء أومور وهنا تدرك وجود مؤامرة يدبرها طرف آخر، ينصب دراغوس فخ جديد لأرطغرل، فيقوم بسرقة الصندوق الذي تم جمع الضرائب به، لتلتص التهمة بآرتوك، ليعود أرطغرل ويجد فخًا جديدًا بانتظاره.

يتعرض السيد آرتوك للخطف في طريق عودته إلى قبيلته، وينفذ الخطف رجال بيبولات، وذلك حتى يتمكنوا من استجواب آرتوك، ينال ارتوك تعذيب شديد، إلا أنه لم يفصح عن مكان الصندوق، لأنه يعلم ما به وما يمثله من خطورة، يتمكن ارطغرل من إنقاذ إيلبلغي، كما ينقذ الضرائب بتزييف الذهب لخداع دراغوس.

مشاهدة الحلقة 133 ارطغرل