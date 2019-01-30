كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير كرارة مع "العوضي" ويسرا اللوزي في كواليس "كلبش 3" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أبطال مسلسل "كلبش" الجزء الثالث، تصوير مشاهد العمل قبل عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2019، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي.

وحرص أبطال المسلسل النجم أمير كرارة والنجوم أحمد العوضي، يسرا اللوزي، ومحمود حافظ، والمخرج بيتر ميمي، على التقاط صورة تذكارية في كواليس التصوير.

"كلبش 3" تدور أحداثه حول عدد من الصراعات التى يتعرض لها الضابط "سليم الأنصاري" في حياته الشخصية، ويبدأ فى الكشف عنها، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.