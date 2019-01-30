نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بكفر الشيخ برقم الجلوس على هذا الرابط

للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، قام محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه، بإعتماد نتيجة إمتحانات الترم الأول للشهادة الاعدادية لعام 2018/2019، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الاستاذه بثينه كشك.

وبعد أن أعتمد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ نتيجة نصف العام للشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ هنأ الطلاب والطالبات وخاصة الطلاب والطالبات الحاصلون على الدرجات النهائية في مختلف المواد، وطالبهم بالمزيد من الجهد والجد والاجتهاد من أجل رفعة بلدهم مصر.

كيفية الحصول على الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2019:

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2019 من خلال ما يلي :

1- كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات موقعكم المفضل نجوم مصرية حيث سنقوم بعرض النتيجة.

2- من خلال مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالضغط هنا

3- من خلال بوابة فيتو الضغط هنا

من جهة أخرى قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الاستاذه بثينه كشك بأن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة على مستوى محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغ نحو 52 ألف و302 طالب وطالبه.

حضر منهم الامتحانات نحو 51 ألف و 766 طالب وطالبه وبلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ نحو 85.76%.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بأن إدارة بيلا التعليمية قد جاءت في المركز الأول على مستوى الادارات التعليمية.