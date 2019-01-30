نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم...

نعرض لكم في مقالتنا، رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة، حيث يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، إذا كنت طالباً في الصف الثالث الإعدادي، وذلك باستخدام رقم جلوسك فقط، ويتابع حاليا الآلاف من طلاب وطالبات شهادة الصف الثالث الإعدادي، أو ثالثة اعدادي بترقب شديد، لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة، وأيضا نتيجة الشهادة الاعدادية، في جميع المحافظات المصرية المختلفة، ويتم نشر نتائج طلاب الشهادة الاعدادية فور ظهورها، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم، التابع لمحافظة البحيرة، وكذلك بوابة التعليم الاساسي، وتشير المصادر المقربة من العملية التعليمية، إلى قرب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة، خلال أيام قليلة جداً، حيث أن الإمتحانات قد انتهت منذ أسبوعين، ثم بدأ بعدها مباشرة عملية التصحيح.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة

تشير المصادر المقربة من العملية التعليمية، الصادرة من عملية تصحيح أوراق الإجابات في الكنترول، إلى وجود نسبة مرتفعة من النجاح، وذلك بالطبع مقارنة بالعام الماضي، حيث يتم تقديم دراسة على عينات عشوائية كل عام من النتائج، ويمكنك عزيزي الطالب معرفة نتيجتك بسهولة فور ظهورها، وعند ظهور النتيجة يقوم محافظ البحيرة رسمياً بالإعلان عنها، وكذلك يقدم بيان رسمي بنسبة النجاح بشكل دقيق، وتقدم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الإنترنت من هنا، وتستطيع أن تترك رقم جلوسك عبر التعليقات أسفل المقالة، لكي نرسل لك نتيجتك فور ظهورها، وتوفر تلك الخدمة الإلكترونية، معرفة نتيجة الاعدادية بالبحيرة، في كل الإدارات التعليمية التابعة لها، مثل إدارة رشيد، وإدارة كوم حمادة، وإدارة دمنهور، وإدارة إدكو، وإدارة إيتاي البارود، والمحمودية، وإدارة كفر الدوار، كما سيتم إعداد كشف أسماء ورقي لرصد نتائج الطلاب، ويمكنك معرفة النتائج في مدرستك عند ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر

على الرغم من ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في أكثر من محافظة مثل، القاهرة والإسكندرية والأقصر والشرقية، إلا أنه لا تزال هناك بعض المحافظات المصرية، التي لا تزال تجري فيها عملية التصحيح على قدم وساق، مثل محافظة القليوبية، وينتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بها في أي لحظة، يمكنكم معرفة المزيد عن نتائج الاعدادية بالمحافظة من هنا، ومن المحتمل ظهور النتائج كلها على أقصى تقدير، في خلال الساعات القادمة بإذن الله، ويذكر أن طلاب الصف الثالث الاعدادي، قد انتهوا بالفعل من أداء امتحاناتهم، منذ حوالي أسبوعين، قبل بداية شهر رمضان، وقد ظهرت النتيجة في عدة محافظات، لكن لم تظهر بعد نتيجة الاعدادية بالبحيرة، لذا عليكم متابعة المقال، خلال الساعات الفارقة القادمة، والتي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور، في قلق وترقب شديدين.

شهادة الصف الثالث الإعدادي

وتأتي نتيجة الشهادة الاعدادية ببيان تفصيلي، يحتوي على الدرجة الكلية التي حصلت عليها من محصلة 280.

كما تأتي تفاصيل كل مادة على حدى، المواد الأساسية وهي، العربي وله 80 درجة، والإنجليزي وله 60 درجة.

والدراسات لها 40 ومعها العلوم 40 درجة، أما الرياضيات فهي مقسمة إلى كل من، جبر وهندسة، يحصل كلا منهما على 30 درجة.

أما المواد الفرعية كالدين والرسم، لا تضاف للمجموع.

وعلى حسب المصادر والمعلومات، التي وردت إلينا من مديرية التربية والتعليم، التابعة لمحافظة البحيرة، والتي تشمل كل إداراتها التعليمية.

نتيجة الاعدادية سوف تظهر غداً على أقصى تقدير، إن لم تظهر اليوم، وسوف تكون النتائج متاحة في المدارس أيضاً.

خطوات استعلام النتيجة

عند ظهور النتيجة رسمياً بعد اعتمادها يجب عليك الآتي:

استخدام الرابط المباشر في المقال، والدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

يمكنك حينها اختيار استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية.

ادخل بياناتك، عليك إدخال رقم جلوسك صحيحاً.

واضغط استعلام النتيجة، ويمكنك معرفة النتيجة بتفاصيلها.

لم تقم المهندسة نادية عبده باعتماد النتائج بعد، ولكن نؤكد لكم أنه فور اعتمادها سوف تكون متاحة عبر رابط الاستعلام المباشر الموجود بالمقال، وكانت نسبة النجاح في الترم الأول قد وصلت إلى 70%، ولا يمكن التنبؤ بما سوف يكون عليه الحال في الترم الثاني، يمكنكم ترك رقم الجلوس في التعليقات لكي نوافيكم بالنتائج فور ظهورها.