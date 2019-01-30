ظهرت نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم

نقدم لكم على موقعنا نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة لعام 2019، وبالفعل بدأت عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2019، وقد أدى 191.951 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، تم توزيعهم على 604 لجنة امتحانية، من بينهم 75 لجن للطلبة الصم والبكم، و22 لجنة للطلبة المكفوفين، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خالد حجازي على أنه يتابع غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات بنفسه، وكذلك:

أي شكاوى سيتم التعامل معها على الفور والتواصل السريع مع الإدارات التعليمية والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة

تظهر نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة على بوابة مديرية التربية والتعليم، وقد بدأ اليوم تصحيح كافة أوراق الامتحانات، وبعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، سيتم اعتماد النتيجة رسمياً، وظهورها على الموقع الالكتروني، الخاص بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الجيزة،

وسوف تعرف عزيزي الطالب في نتيجتك الظاهرة كلا من مجموعك الكلي من 140، وأيضا درجات كل مادة درستها منفصلة، وعند ظهور نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة، فإنها سوف تظهر لجميع الإدارات التعليمية، التي تتبع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مثل إدارة كرداسة، وإدارة المعادي، وإدارة الهرم، وإدارة البدرشين، وإدارة أكتوبر وأخيرا الوراق، فتابعونا وكونوا معنا.

نتيجة الترم الأول

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة على الرابط المباشر لمعرفة النتيجة من هنا.

ويتم ذلك عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على زر بحث.

وتحتوي نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي على، تفاصيل المجموع الكلي من 140 درجة.

مع تفاصيل درجات كل مادة على حدة، علماً بأن مادة اللغة العربية كان لها نصيب الأسد من الدرجات بواقع 40 درجة.

بينما كان للإنجليزي والرياضيات 30 درجة لكل منها، ومادة الدراسات بفرعيها التاريخ والجغرافيا 30 درجة لهما معاً.

وبقيت 20 درجة أخيرة لمادة العلوم فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما يمكنكم ترك رقم جلوس الطالب في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بالرد بتفاصيل النتيجة خلال دقائق من ظهور النتائج.

وتظل الأسرة المصرية في حالة ترقب شديد، إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية.

ويتم الاطمئنان على درجات ومستقبل أبنائهم ويتم الانتهاء من تلك المرحلة الدراسية.

ونرجو نحن أسرة نجوم مصرية، أن يتم التوفيق والنجاح، لكل الطلاب في جميع المحافظات المصرية.

نتائج المحافظات المصرية

يمكنكم متابعتنا لمعرفة نتائج جميع المحافظات المصرية الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 .