بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول في القاهرة

ننشر لكم أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في القاهرة، حيث انته الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي انتظار ظهور النتيجة بفارغ الصبر، والتي ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة عبر رابط موقع بوابة التعليم الأساسي للقاهرة، وفي انتظار اعتمادها من محافظ القاهرة لترفع عبر الموقع، تابعوا أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في القاهرة من خلالنا لتستعلموا عنها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة

هذا وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، وهو ما يعني اقتراب ظهور محافظة القاهرة، كما أكد الاستاذ محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بأنه يتم الآن تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول في القاهرة من قبل 34 كنترول، كما أنه أكد بأن نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة سوف تظهر عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال الساعات القادمة.

أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في القاهرة، سوف تظهر يوم السبت المقبل، وذلك عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس، حيث تعتبر بوابة نتائج التعليم الأساسي هي المنفذ الرسمي عبر الإنترنت للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونياً بالرقم القومي ورقم الجلوس لجميع المدارس والطلاب بالقاهرة.

بوابة نتائج التعليم الاساسي في القاهرة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في القاهرة، فور ظهورها رسميآ عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال الدخول على الموقع واختيار ” نتائج النقل الأساسي”، ومن ثم اختيار العام الدراسي 2019، والصف الدراسي “الثالث الإعدادي”، ثم الرقم القومي، ثم المرحلة الدراسية ” المرحلة الإعدادية”، وبعد ذلك قم بالضغط على النتيجة لتظهر لك النتيحة بالمجموع الكلي ودرجات المواد الدراسية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

سنتابع معكم أخر تطورات ظهور النتيجة على مدار الأيام القادمة، وتحديث الروابط المباشرة للحصول عليها، حيث يكون بإمكانكم الاستعلام عنها بكل سهولة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي للقاهرة، تابعوا معنا أخبار النتيجة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بكل جديد.