نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر 2019 ورابط معرفة النتيجة للترم الأول

نرصد لكم في هذا الخبر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 بالأقصر، والمتوقع ظهورها قريبا وقد تكون خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء عمليات التصحيح وتجميع النتائج في الكونترول، وفور اعتمادها من محافظ الأقصر، عقب ذلك ستجدها متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الأقصر التعليمي الذي يتيح لك معرفة النتيجة أيضا، فقط من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بك.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر:

الشهادة الإعدادية

كما ذكرنا سابقا يمكنك معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ستجد خانات محددة تطلب منك إدخال رقم الجلوس والاسم لتظهر بعدها النتيجة الخاصة بك، ومن خلال موقع الأقصر التعليمي وبنفس الخطوات السابقة من هنا، ومتوفر معرفتها من خلالنا أيضا فقط قم بكتابة رقم الجلوس والاسم، وسنقدمها لك فور ظهورها بعد اعتمادها من محافظ الأقصر.

حيث أن تحتوي محافظة الأقصر على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة اسنا.

إدارة ارمنت.

إدارة البياضية.

إدارة الزينية.

إدارة الطود.

إدارة القرنة.

إدارة الأقصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر:

نترقب ظهورها قريبا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، وعقب ذلك يتم اعتمادها من محافظ الأقصر، ويتم أخيرا تواجدها على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وموقع أسوان التعليمي، وحالة انتظار النتيجة هذه تسبب القلق والتوتر للآباء أيضا، ولكن المطمئن في الموضوع وجود فصل دراسي ثاني، يستطيع الطلبة من خلاله تقوية أنفسهم والحصول على نتائج جيدة تمكنهم من استكمال مرحلة التعليم التالية.

ومن المتوقع ظهور جميع النتائج الأسبوع المقبل، إذ ظهرت نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة، كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مطروح، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عن ظهور النتيجة يوم السبت القادم، وانتهت محافظة كفر الشيخ من تصحيح الأوراق وجاري المراجعة ورصد الدرجات، ومن المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر خلال الأسبوع القادم، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.