الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019 لمحافظة الإسكندرية نقدمه عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث يشهد طلاب الشهادة الإعدادية حالة من الترقب الشديد لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، والتي تعد من أهم المراحل الحياتية والتى يتم تحديد اتجاه التعليم الخاص بالطالب فيما بعد، فمن الممكن أن يكون التعليم العام أو التعليم الفني، ونجد أن الأغلبية ترغب فى دخول التعليم العام للإلتحاق بأحد كليات القمة، والآن نقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية بعد أن تم اعتمادها من قِبل محافظ الإسكندرية اللواء عبد العزيز قنصوه، ويذكر أن نسبة النجاح قد بلغت 86.1%، ويمكن الان لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال الرابط التالي:

كل ما عليك فعله هو زيارة الرابط السابق، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر بحث، وسوف يظهر بيان بكل بيانات الطالب وجميع الدرجات التى حصل عليها فى كافة المواد، وأيضا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 سوف تظهر لمحافظة القاهرة يوم السبت المقبل، وقال إن نسب النجاح عالية جداً، وانه تم تجميع النتائج من حوالى 34 كنترول حتى الآن.

يمكن ترك تعليق في صندوق التعليقات يحتوى على رقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بالنتيجة المطلوبة.