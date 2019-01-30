موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة دمياط: نتيجة الشهادة الاعدادية في دمياط الترم الأول 2019 برقم...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة دمياط (موقع مديرية دمياط التعليمية) للكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في دمياط الترم الأول 2019، وذلك فور اعتمادها من السيد الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، وبعدها في خلال دقائق قد تكون معدودة سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يظن البعض، ومن ثم معرفة المجموع الكلي ومجموع كل مادة على حدة.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة دمياط

من المعروف للجميع، أن موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط (موقع مديرية دمياط التعليمية) سيتحمل ظهور تلك النتيجة كما ذكرنا أعلاه، ولتخفيف الضغط على هذا الموقع أثناء الظهور، سيتولى نفس المهام بعض المواقع الإلكترونية الرسمية وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، كما يُذكر، أن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في دمياط الترم الأول 2019 ستكون باستخدام رقم الجلوس وليس باسم الطالب أو الطالبة كما زعمت الكثير من المواقع الالكترونية الأخرى.

نتيجة الشهادة الاعدادية في دمياط الترم الأول 2019

يعلم الجميع أن أهم مرحلة قبل ظهور النتيجة، تصحيح أوراق الامتحانات وإعادة المراجعة على التصحيح والدرجات الموزعة على الأسئلة وإجابات الأسئلة، ومن ثم تدخل عملية رصد الدرجات، وأخيراً إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في دمياط الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة دمياط (موقع مديرية دمياط التعليمية) من أجل الإعلان والظهور، علمًا بأن سيتم إعلان تلك النتيجة مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي.

النتيجة في حيز الظهور الآن والجميع يترقب هذا الحدث الآن من خلال انتظار السيد المحافظ من أجل اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تنتهي كافة نتائج الاعدادية في كافة المحافظات في منتصف الأسبوع القادم، إذا وجد صعوبة في الوصول إلى النتيجة، اترك لنا رقم الجلوس أدناه في صندوق التعليقات، وسيقوم مسؤولي موقع عرب فور نيوز بمحاولات عديدة وجادة من أجل الوصول إليها وجلبها لك وبالتالي تطمئن.ر