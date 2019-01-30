يلا شوت live مشاهدة hdمباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Liverpool

مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، فى الجولة الرابعة و العشرون للدورى الانجليزى لكرة القدم،مباراة مهمة للفريقين، يسعى فريق ليفربول للفوز و الاستمرار على قمة جدول الدورى الانجليزى، و زيادة الفارق بينه و بين مانشتر سيتى الذى تلقى أمس هزيمة مفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، و فوز ليفربول اليوم سيزيد الفارق إلى سبع نقاط، و سيسعى محمد صلاح الى احراز الأهداف ليصبح هداف الدورى الانجليزى.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

مباراة ليفربول وليستر سيتي ستُقام اليوم الأربعاء 30 يناير، فى تمام الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و لبنان و فلسطين و سوريا الحادية عشر بتوقيت السعودية واليمن و العراق.

الفريقان الان على ملعب الانفليد

دقيقة صمت الان

الشوط الاول

هجمة لفريق ليفربول وجوووووووووول لساديو مانى

د 4 1/0 لصالح ليفربول

د 6 هجمات متتالية لفريق ليفربول

د 8 تقدم ليفربول حتى الان بهدف و هجوم متواصل من الريدز

د 10 ركنية لفريق ليفربول يلعبها شاكيرى

د 18 هجمة لليستر سيتى يخرجها الدفاع

د 23 لا يوجد هجمات خطيرة

د 27 ضربة مرمى لصالح ليستر سيتى

د 31 النتيجة واحد لاشىء لليفربول

انتهى الشوط الاول 1/1