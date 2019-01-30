الآن بث مباشر ليفربول وليستر سيتي يوتيوب الاسطورة hd بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون، من الدورى الانجليزى البريمليج،الفرصة جاءت اليوم لفريق ليفربول بقيادة محمد صلاح و فرمينو و ساديو مانى، لتوسيع الفارق بينه وبين فريق مانشستر سيتى، الذى تعرض للهزية أمس من فريق نيوكاس نيونايتد بهدفين مقابل هدف، رغم أنه كان متقدماً فى بداية المبارة، و سيسعى فريق ليفربول للفوز الليلة على فريق ليستر سيتى.
موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي فى الدورى الانجليزى
مباراة ليفربول وليستر سيتي فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسودان و ليبيا و فلسطين و الاردن و بيروت و فى الساعة الحادية مساء بتوقيت السعودية و اليمن و العراق و قطر والبحرين
الفريقان فى أرض الملعب و ستبدأ المباراة
كان هناك دقيقة صمت
الشوط الاول
جوووول فى أول دقيقة لساديو مانى
د 6 خطيرة لصالح ليستر سيتى
د 9 سيطرة فعلية لفريق ليفربول
د 11 سيطرة تامة لفريق ليفربول
د 19 و الكرة محصورة الان فى نصف الملعب
د 24 خطأ من حارس ليفربول كاد ان يحرز ليستر سيتى هدف
د 28 هجمة الان لصالح ليستر و تخرج ضربة مرمى
د 41 النتيجة حتى الان تقدم ليفربول بهدف
انتهى الشوط الاول التعادل 1/1 بين الفريقين