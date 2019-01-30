رابط شغال وهدف التعادل: بث مباشر ليفربول وليستر سيتي مشاهدة مباشرة كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف...

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأسطورة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم كورة لايف كورة أون لاين رابط سريع بدون تقطيع، في مباراة كبيرة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز حيث يسعى المتصدر ليفربول للابتعاد بالمركز الاول عن صاحب المركز الثاني “مانشستر سيتي” بفارق 7 نقاط بعد هزيمة الثاني أمس أمام نيوكاسل بينما يسعى ليستر في الحاق الهزيمة الثانية للريدز في هذه النسخة من المسابقة.

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وعن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي فيُنقل اللقاء عبر قناة بين سبورت HD2 بتعليق المصري علي محمد علي وعدد من القنوات المفتوحة مثل قناة Idman Azerbaycan على القمر الصناعي الآذري، وكانت آخر مباراة للريدز في الدوري الممتاز انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في مواجهة قوبة أمام كريستال بالاس والتي شهدت طرد ميلنر الذي يغيب عن مواجهة اليوم.

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يلا شوت بث مباشر ليفربول وليستر سيتي رابط مشاهدة مباراة ليفربول كورة ستار الأسطورة لبث المباريات بدون تقطيع، وكان مدرب ليفربول قد أدلى بتصريحات صحفية أمس قبل مباراة مانشستر سيتي موضحا أن البطولة الأهم له هي الدوري الانجليزي وأنه يتوقع فوز السيتي في كل مبارياته وعليه فانه مطالب بالفوز في جميع المباريات وعدم النظر لنتائج الآخرين وتحدث عن المصابين موضحا اقتراب عودة أرنولد وتعافيه من الاصابة.

نتيجة المباراة:

وصول الفريقين لملعب المباراة

نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء

انطلاق المباراة الآن

الدقيقة 3: الهدف الأول لفريق ليفربول من ماني

الدقيقة 14: الريدز يستحوذ على الكرة ويُحاصر ليستر في وسط ملعبهم

الدقيقة 25: رأسية رائعة من ليستر تخرج إلى ضربة مرمى

الدقيقة 37: ضغط على صلاح وسقوط في منطقة الجزاء دون احتساب شيء

الدقيقة 45: هدف التعادل لفريق ليستر سيتي

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ومن الجدير بالذكر أن ليفربول قد تغلب على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول، وقد أوضح كلوب أن مباراة اليوم مباراة هامة خاصة وأنها أمام فريق قد فاز على فرق كبيرة في الدوري هذه النسخة، ويسعى الريدز لتحقيق الثلاث نقاط من مباراة اليوم.

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