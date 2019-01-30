شاهد هدف: بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي كورة أون لاين cool kora الاسطورة yalla shoot كورة أون...

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة مباشرة يلا شوت كورة ستار كرة كول كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وليستر سيتي، تنطلق اليوم مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويضمن الفوز اليوم لكل فريق بعض المكاسب، حيث يقفز بفريق ليستر سيتي إلى المركز الثامن من البطولة بينما يتسع الفارق بين ليفربول وصاحب المركز الثاني إلى سبعة نقاط.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت غرينتش، وقد خصصت شبكة قنوات بي إن سبورت القناة الثانية لإذاعة اللقاء بتعليق على محمد علي.

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مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر كورة ستار كورة لايف كورة كول الاسطورة، وقد أكد كلوب بأن فريقه جاهز لمواجهة ليستر سيتي، وقد أشاد كلوب بمستوى ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم حيث حقق انتصارات على فرق كبيرة، وأشار كلوب بأنه يعطى كل فريق أهمية كبيرة في مباراته التي تجمعه به.

نتيجة اللقاء:

تنطلق المباراة بعد قليل

عمليات الإحماء الآن في ملعب المباراة

بداية المباراة الآن

الدقيقة 3: الهدف الأول لفريق ليفربول بقدم ماني

الدقيقة 13: استحواذ لصالح الريدز في الربع ساعة الاولى من اللقاء

الدقيقة 25: خطأ من أليسون كاد يُكلق ليفربول التعادل

الدقيقة 38: صلاح يسقط في منطقة الجزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب

الدقيقة 45: ليفربول يخضع لفريق ليستر سيتي بتعادل مثير في الشوط الاول

ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي على ملعبب بالأنفيلد في لقاء اليوم وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما يسعى صلاح لمواصلة التصدر في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذه النسخة.

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