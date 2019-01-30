نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الآن الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس (تم اعتماد النتيجة)...

الآن اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2019، بعد ان اعتمدها الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، وبلغت نسبة النجاح 85.76%، وقد تقدم المحافظ بتهانيه للطلبة الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مشيراً إلى ما حققه أبناء محافظ كفر الشيخ من نجاحات في عدد من مجالات الابتكارات على مستوى العالم، كما حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادات العامة والفنية، شاكراً أعضاء هيئة التدريس ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة على ما بذلوه من جهد من أجل تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

ومن جانبها صرحت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، بأن امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ الفصل الدراسي الأول 2019، قد شهدت قيد 52 ألف و302 طالب وطالبة، تقدم منهم للإمتحانات 51 ألف و766 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 44 ألف و 397 طالب وطالبة.

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وعن ترتيب الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالمحافظة، من حيث نسبة النجاح، فقد احتلت إدارة بيلا المركز الأول وإدارة سيدي غازي المركز الثاني، وإدارة شرق كفر الشيخ المركز الثالث، وإدارة غرب المركز الرابع، وإدارة فوه المركز الخامس، وإدارة الحامول المركز السادس، وإدارة الرياض المركز السابع، وإدارة سيدي سالم المركز الثامن، وإدارة دسوق المركز التاسع وإدارة مطوبس المركز العاشر، وإدارة بلطيم المركز الحادي عشر، وإدارة برج البرلس المركز الثاني عشر.

وجاءت مادة اللغة العربية في المركز الأول من حيث نسب نجاح المواد، والمركز الثاني اللغة الإنجليزية، والمركز الثالث الدراسات الإجتماعية، والمركز الرابع الرياضيات، والمركز الخامس العلوم، والمركز السادس الحاسب الآلي، والمركز السابع التربية الدينية، والمركز الثامن التربية الفنية.

كما اعتمد السيد المحافظ في السياق ذاته نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة كفر الشيخ الخاصة، وبلغت نسبة النجاح في كلا من مدارس المكفوفين وضعاف السمع 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91%.

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