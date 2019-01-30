موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس: نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس الترم الأول 2019 برقم...

جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس (موقع مديرية السويس التعليمية) الذي من مهامه إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس الترم الأول 2019، وذلك ليهتم به الجميع، علمًا بأن سيتم الإعلان عن هذه النتيجة فور اعتمادها من السيد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبعدها وفي خلال دقائق قليلة للغاية سيتم الإعلان عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما يتوقع الكثيرين، النتيجة ستعرض المجموع الكلي ومجموع كل مادة على حدة.

رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس

جاء موقع مديرية السويس التعليمية ليتحمل عبء ظهور تلك النتيجة على إحدى صفحاته، علمًا بأن سيساعده في ذلك الأمر الكثير من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة إلى الدولة وفي مقدمتهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، وجديراً بالذكر، من المنتظر أن يتم الاستعلام عن النتيجة في المدارس ثاني يوم من الظهور والإعلان، وأما عن موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في السويس الترم الأول 2019 ستكون مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس الترم الأول 2019

يعلم الجميع أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تبدأ منذ انتهاء طلاب من تأدية كل امتحان على حدة، وبعد انتهاء الامتحانات، تبدأ عملية المراجعة الدقيقة على الإجابات ودرجات الموزعة على الأسئلة، ومن ثم تدخل عملية رصد الدرجات في الشهادات وداخل أجهزة الحاسوب الآلي، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في السويس الترم الأول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس (موقع مديرية السويس التعليمية)، وذلك من أجل الإعلان والظهور أمام أعين طلابها وطالباتها.

النتيجة في حيز الظهور الآن والجميع يترقب هذا الحدث الآن من خلال انتظار السيد المحافظ من أجل اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تنتهي كافة نتائج الاعدادية في كافة المحافظات في منتصف الأسبوع القادم، إذا وجد صعوبة في الوصول إلى النتيجة، اترك لنا رقم الجلوس أدناه في صندوق التعليقات، وسيقوم مسؤولي موقع عرب فور نيوز بمحاولات عديدة وجادة من أجل الوصول إليها وجلبها لك وبالتالي تطمئن.