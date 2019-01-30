شاهد الحلقة 133 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt...

مشاهدة الحلقة 133 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 132 بطلب ارطغرل الزواج من ابيليغي، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 133 بث مباشر الآن كاملة – الترجمة بعد قليل

تفاصيل الحلقة 133 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 132 من ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، حيث ينشأ صراع بين الأختين سيرما وابيليغي بسبب طلب ارطغرل الزواج من الأخيرة وغيرة اختها منها، وأيضاً محاولة قتل ارطغرل.

يغضب جوندوز بسبب طلب والده ارطغرل الزواج من ابيليغي، لظنه أنها تعد من أخيها مؤامرة ضد والده.

محاولة اغتيال ارطغرل تبوء بالفشل لتدخل أحدهم لحمايته والدفاع عنه، حيث من المتوقع أن يموت ارطغرل وعمره فوق الـ 80 عام ويموت تورغوت وعمره فوق 150 عام.

يظهر ارطغرل مزيد من الحب لإبيليغي ويصرح لها بمشاعره تجاهها.

شهدت حلقة قيامة ارطغرل 132، مقتل تارا على يد تورغوت بعد أن استرد الذهب الذي أخذه دراغوس وأورانوس قائد القلعة عقب قتل المغول.

تم في الحلقة 132 تسمم بيبولات على يد دراغوس بعد أن وضع السم في العصير الذي كان سيتناوله ارطغرل، إلا أنه تصادف دخول بيبولات وتناول العصير بدلاً منه فسقط صريعاً على الفور.

ارطغرل يدخل خان المسافرين ويحاول انقاذ بهاء الدين، ثم يطلب منه أن يخبره عن من هو آلباستي قبل أن يموت، إلا أنه لا يقدر على النطق ويموت.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الآن متابعة الحلقة 133 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 133 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 30 يناير.

الإعلان الأول للحلقة 133 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 133