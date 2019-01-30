تراند اليوم : ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 : مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 : قيامة ارطغرل الجزء الخامس...

نقدم لكم عبر موقعنا الخليج 365 أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 الجديدة لهذا الاسبوع والتي ينتقم فيها محاربو ارطغرل للسيد ارتوك، ويخوضون معركة شرسة تنتهي بمقتل العشرات من جيش المغول.

ويتم عرض الحلقة الجديدة على شاشة القناة التركية trt1 يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وإليكم الترددات،وهذه هي مجموعة القنوات التي سوف تقوم بعرض المسلسل حصريًا بشكل مباشر، مدرج معها الاستقطاب والتردد ومعدل الترميز، بالإضافة إلى توضيح الأقمار الصناعية المختلفة.

أما عن الجدول التالي فهو يوضح لكم الترددات الصحيحة لقناة تي ار تي التركية العربية والكردية فقط استقبل القناة على التردد التالي وقم بضبط الاستقطاب ومعدل الترميز والقمر الصناعي، ومن ثم سوف يتم استقبال القناة على الفور. قناة تي ار تي التركية العربية والكردية

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القناة العربية TRT 11391 V 27500 القناة الكردية TRT 10873 V 27500

تردد TRT 1 التركية على يوتالسات

أما عن استقبال القناة التركية تي ار تي على القمر الصناعي اليوتال سات يمكنكم استقبالها على الأرقام التالية:-

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11928 V 3000

تردد قناة اليرموك لعرض قيامة ارطغرل

وسوف تُذيع قناة اليرموك الحلقات الخاصة بقيامة ارطغرل يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً من كل أسبوع ويتم استقبال القناة على الترددات التالية:-

التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ 11678 27500 عمودي 3/4

تردد قنوات عرض مسلسل قيامة ارطغرل

وإليكم عرض القنوات الخاصة بالمسلسل التركي قيامة ارطغرل الجزء الخامس ويتم عرض الحلقات مترجمة بعد عرضها على القناة التركية تي ار تي باللغة التركية.

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

تردد قناة القدس الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

أعلنت قناة القدس الفضائية عن عرض المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل عن الموسم الجديد وكذلك جميع الحلقات مترجمة بالعربية:-