تراند اليوم : ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 : مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 : قيامة ارطغرل الجزء الخامس...

نقدم لكم عبر موقعنا الخليج 365 أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 الجديدة لهذا الاسبوع والتي ينتقم فيها محاربو ارطغرل للسيد ارتوك، ويخوضون معركة شرسة تنتهي بمقتل العشرات من جيش المغول.
ويتم عرض الحلقة الجديدة على شاشة القناة التركية trt1 يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وإليكم الترددات،وهذه هي مجموعة القنوات التي سوف تقوم بعرض المسلسل حصريًا بشكل مباشر، مدرج معها الاستقطاب والتردد ومعدل الترميز، بالإضافة إلى توضيح الأقمار الصناعية المختلفة.
أما عن الجدول التالي فهو يوضح لكم الترددات الصحيحة لقناة تي ار تي التركية العربية والكردية فقط استقبل القناة على التردد التالي وقم بضبط الاستقطاب ومعدل الترميز والقمر الصناعي، ومن ثم سوف يتم استقبال القناة على الفور.قناة تي ار تي التركية العربية والكردية
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القناة العربية TRT
|11391
|V
|27500
|القناة الكردية TRT
|10873
|V
|27500
تردد TRT 1 التركية على يوتالسات
أما عن استقبال القناة التركية تي ار تي على القمر الصناعي اليوتال سات يمكنكم استقبالها على الأرقام التالية:-
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|11928
|V
|3000
تردد قناة اليرموك لعرض قيامة ارطغرل
وسوف تُذيع قناة اليرموك الحلقات الخاصة بقيامة ارطغرل يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً من كل أسبوع ويتم استقبال القناة على الترددات التالية:-
|التردد
|معدل الترميز
|استقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|11678
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قنوات عرض مسلسل قيامة ارطغرل
وإليكم عرض القنوات الخاصة بالمسلسل التركي قيامة ارطغرل الجزء الخامس ويتم عرض الحلقات مترجمة بعد عرضها على القناة التركية تي ار تي باللغة التركية.
|اسم القمر الصناعي
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|النايل سات
|تردد قناة قطر
|10971
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|تردد قناة الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة وطن
|11012
|27500
|أفقي
تردد قناة القدس الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
أعلنت قناة القدس الفضائية عن عرض المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل عن الموسم الجديد وكذلك جميع الحلقات مترجمة بالعربية:-
|القمر
|النايل سات
|التردد
|11316
|الاتجاه
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|3\4