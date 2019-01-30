تراند اليوم : مسلسل ارطغرل الحلقة 133 مترجم : ارطغرل الحلقه 133 : ارطغرل 133 مترجم : ارطغرل الحلقة 133 مترجمة...

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قيامة أرطغرل 133 الجزء الخامس مترجمة بالكامل للعربية

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل على 5 قنوات عربية بالإضافة إلى قناة TRT 1 التركية المالكة لحقوق بث المسلسل، والقنوات العربية هي قنوات، دعوة، ووطن، والشرق، قطر، والمشرق، وستذيع قناة TRT التركية الحلقة يوم الأربعاء القادم الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، أيضاً يتم نقل الحلقات على موقع النور بعد بثها على قناة TRT بساعات قليلة مترجمة ومدبلجة للعربية، كما ستقوم قناة اليرموك ببث الحلقة 133 من مسلسل أرطغرل مترجمة على شاشتها، ونعرض لكم موعد عرض الحلقة على القناة وترددها.

موعد عرض أرطغرل 133 على قناة دعوة

ستقوم قناة دعوة الفضائية بنقل حلقات مسلسل أرطغرل الجزء الخامس كل خميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر والأردن، وفيما يلي تردد القناة على النايل سات

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

تردد قناة TRT التركية

تنقل قناة تي اَر تي التركية حلقات الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع حصرياً وقبل أي موقع أو قناة أخرى، وذلك لأنها المالك لحقوق بث المسلسل، ومن المقرر أن تعرض القناة الحلقة 133 من مسلسل أرطغرل يوم الأربعاء القادم الموافق 14 نوفمبر 2018، وننشر لكم تردد القناة.

تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 11042 تركسات Turk sat 42°E عمودي 5/6 8400 10928 يوتلسات Eutelsat 7°E عمودي 5/6 30000

كما يمكن مشاهدة أرطغرل 133 من خلال البث المباشر لقناة TRT 1 التركية وذلك يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ترددات القنوات العربية الناقلة لمسلسل أرطغرل

تعرض العديد من القنوات العربية حلقات مسلسل أرطغرل مترجمة ومدبلجة للعربية، وهذه القنوات عددها 6 قنوات تبث على القمر الصناعي نايل سات وأبرزها قناة الدعوة الفضائية، ولكن حتى الاَن لم تعلن بشكل رسمي عن عرض المسلسل سوى قناة اليرموك، ودعوة.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس