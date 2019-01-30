حقيقة منع خليل البلوشي من دخول الامارات بسبب مباراة قطر

تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء يوم الأربعاء، "شائعات" تفيد بوجود قرار بمنع المعلق العماني خليل البلوشي من دخول الإمارات، وذلك عقب خروج بعض الكلمات التي اعتبروها مسيئة خلال موقعة الإمارات ضد قطر في نصف نهائي كأس امم آسيا.

ورغم حديث عدد كبير من النشطاء بأن هناك قرار بمنع خليل البلوشي من العبور إلى الإمارات إلا أنه لم يصدر أي تصريح على لسان مسؤول إماراتي، أو موقع رسمي إماراتي بذلك الشأن.

يذكر أن المعلق العماني خليل البلوشي قدم اعتذاره للجماهير الإماراتية قائلا : "احياناً المعلق مع ال حماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها".

واعتبر بأنه "لم يكن موفقاً في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر".

وأضاف : "اتقدم بالاعتذار للجماهير (..) ومحشومين اهلنا في الامارات ويكرم الجمهور اكرر اعتذاري وأسفي للجميع واتمنى قبوله".

من جهتهم، أبدى نشطاء من الإمارات عن غضبهم من المعلق العماني حتى بعد اعتذاره، فيما قبل البعض الآخر اعتذاره، ورأوا أن كلماته لم تكن مقصودة.