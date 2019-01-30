تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 بمصر

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، إن اتفاق طلاب الثانوية العامة على ترتيب المواد داخل الجدول من أولويات الوزارة والقائمين على امتحانات الثانوية.

وأوضحت وزارة التربية أنها بدأت التجهيز لأكثر من مقترح لجدول إمتحانات الثانوية العامة 2019، تزامنا مع اقتراب انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر والتى من المقرر أن تنطلق نهاية الأسبوع الجارى وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

وسيعرض على الطلاب وسيتم استقبال مقترحاتهم حال رغبتهم فى استبدال مواد بدل أخرى، وسيتم التعديل فى ترتيب المواد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعلن جدول الامتحان بشكل رسمى خلال فبراير المقبل عقب انطلاق الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الامتحانات تنطلق 9 يونيو المقبل ومن المقرر لها أن تستغرق أقل من الشهر، أى انها ستنتهى أواخر يونيو، موضحة أنه فى الطبيعى يستغرق الطلاب 10 أيام يؤدى خلالها الطلاب امتحان 18 مادة بجميع فروعها. وفق "المبتدأ"

وشددت المصادر، على أن جدول الامتحانات لن يختلف كثير عن جدول العام الماضى خصوصا أن شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى اتفقوا على ترتيب المواد داخل الجدول ولاقى قبولا كبيرا بين الطلاب، موضحة أن جدول العام الحالى 2019، سيكون قريب من جدول امتحانات العام الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة توائم بين راحة الطلاب فى الجدول ورغبتهم فى ترتيب المواد وبين أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأيضا موعد إعلان النتيجة.