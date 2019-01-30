شاهد: هيا الشعيبي في موقف محرج

تسببت قبلة للفنانة الكويتية هيا الشعيبي في شن هجوم ضدها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع صديقتها الفنانة إلهام الفضالة للخروج والدفاع عنها بقوة.

وبدأ الموقف حين صعدت هيا الشعيبي على المسرح لتتسلم جائزتها في حفل جريدة الأنباء الكويتية، فسلمت على الإعلامي الكبير ووزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي بقبلة تحية على مشاركته في تكريمها الذي تعتز به، إلا أن البعض شن ضدها حملة بسبب تصرفها وأنه لا يتماشى مع العادات والتقاليد في المجتمع الخليجي.

وبعد الهجوم على هيا الشعيبي، جاء ردها نارياً لتؤكد أن الأزمة المفتعلة ما هي ألا من بعض الجهلاء الذين لا يعرفون قيمة الإعلامي الكبير، وكيف أنه شرف أن يكون شاهداً على تكريمها.

ومن جهة أخرى، دافعت إلهام الفضالة عن صديقتها المقربة هيا الشعيبي ضد الهجوم الذي شن ضدها، مشددة على أنها تعتبر الإعلامي الكبير مثل والدها وتصرفها نحوه نابع من هذه النقطة.