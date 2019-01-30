نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة التيرم الأول برقم الجلوس 2019

ينتظر طلاب وطلبة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية التيرم الأول 2019 ويسعون للحصول على النتيجة برقم الجلوس لعام 2019 حيث صرح الأستاذ محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بمعلومات مهمة جدًا وأنه في الوقت الحالي يقوم المعلمون بتجميع، نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من غرف الكنترول المختلفة، وبعد ذلك يقومون بالعمل على المراجعة الشاملة لها، ويبلغ عدد الكنترولات اربعة وثلاثين كنترولاً جاري التجميع فيهم في الوقت الحالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2019 بـ رقم الجلوس

ونبشركم بأنه بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة سننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من أجل الحصول عليها خلال السطور القادمة، علمًا وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن هناك احتمال انتهاء عمليات التجميع والمراجعة، في نهاية الأسبوع الجاري أي يوم الخميس أو الجمعة، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها .

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة التيرم الثاني برقم الجلوس 2019

أولًا عليك الدخول إلى هذا الموقع: http://www.cairo.gov.eg/Default.htm

ثانيًا – ستظهر لك هذه الصورة والتي بعد ذلك يمكنك أن تدخل من قائمة بوابة النتائج وتحصل على نتيجتك منها على نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله .

ظهرت نتيجة سنوات النقل لكل من الصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي لعام 2019 ويمكنك الحصول عليها من على أي خط أرضي على 09000100 من أي خط أرضي وأعرف نتيجتك او انتظر على موقع نتائج التعليم الأساسي للقاهرة هنا. وبعدما تدخل الموقع ستجد هذه الواجهة، يمكنك أن تدخل رقم جلوس الطالب لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول أيضًا وتتتابع النتيجة هنا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس 2019