نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم...

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019، بعد أن انتهوا من آداء امتحانات منذ قرابة إسبوع بكافة المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية الرياضية، الحاسب الآلي، الدراسات الإجتماعية”، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019، وموقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة والبوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي آداء امتحانتهم لنصف العام الدراسي 2019، بدأت فوراً كافة اللجان المختصة في محافظة البحيرة بعملها في تصحيح أوراق إجابات الطلاب بدقة شديدة جداً، وبعدها سوف يتم اعتماد نتيجة اعدادية البحيرة من قبل محافظ البحيرة ثم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة والبوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة وهكذا ستكون متاحة لجميع طلاب محافظة البحيرة.

مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة

بإمكان كافة طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة والبوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس فقط وبعدها ستظهر درجات الطالب بكافة المواد والمجموع الكلي للطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019

ومحافظة البحيرة لها العديد من الإدارات التعليمية وهم ” إدارة كوم حمادة التعليمية، إدارة حوش عيسى التعليمية، إدارة الرحمانية التعليمية، إدارات رشيد التعليمية التعليمية، إدارة ايتاي البارود التعليمية، إدارة شبراخيت التعليمية، إدارة أبو المطامير التعليمية، إدارة الدلنجات التعليمية، إدارة المحمودية التعليمية، إدارة كفر الدوار التعليمية” وفور الانتهاء من كافة اعمال التصيحيح في جميع إدارات البحيرة التعليمية سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ البحيرة والاعلان عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة.

ولمعرفة جميع أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تابعوا هذا المقال، والذي سننشر من خلاله كل جديد يخص نتيجة اعدادية البحير الفصل الدراسي الأول 2019.