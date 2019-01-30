ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية, ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2018-2019 بمحافظة الإسكندرية عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الأسكندرية وذلك بعد أن إنتهت جميع الإدارات التعليمية من مراجعة وتصحيح جميع أوارق المواد التي تم امتحانها ورصد الدرجات و تسلم موقع البوابة الإلكترونيةالنتيجة وتمت الآن عمليات رفع النتيجة على الموقع ليستعلم عنها جميع الطلاب بأرقام الجلوس، على أن تشمل النتيجة تفصيل الدرجات في المواد التي امتحنها الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية ” أمال عبد الظاهر” في أحد التصريحات أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي, محافظة الأسكندرية الترم الأول بعد الإنتها ء من أعمال الكنترول على مستوى المحافظة، وبعدها سيتم رصد الدرجات واعداد كشوف النتيجة تمهيداً للإعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية “الدكتور عبد العزيز قنصوة” في نهاية االأسبوع القادم وأكدت الوزيرة أن الإمتحانات مرت دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، وجاءت الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأسكندرية .

ولمعرفة نتيجة الترم الأول لمحافظة الأسكندرية فور إعتمادها من المحافظ الدكتور ” عبد العزيز قنصوة “عند الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة الأسكندرية————- من هنا.

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا.

كما يمنكم ايضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط——من هنا

كما يمنكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس