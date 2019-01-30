رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية برقم الجلوس...

اعتمد محافظ الاسكندرية اللواء عبد العزيز قنصوة منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية، جاء ذلك بعد انتهاء جميع كنترولات التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لنتيجة الصف الثالث الاعدادي في الاسكندرية الترم الأول 2019، وعلى الفور تم إرسال كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية إلى مقر السيد المحافظ لاعتمادها، ثم بدأت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع ورابط البوابة البوابة الالكترونية بالاسكندرية لتصبح متاحة للطلاب برقم الجلوس، وليتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من الحصول على النتيجة والدرجات التفصيلية لجميع مواد الشهادة الاعدادية.

رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية

بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 86.1% وهي نتيجة مرتفعة مقارنة بنسبة نجاح الاعدادية في الاسكندرية بالسنوات السابقة، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية برقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية برقم الجلوس

ادخل على رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية.

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص، ثم اختر نتيجة لتظهر درجات المواد في الصف الثالث الاعدادي.

رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019

هذا ويمكن للطلاب استعلام الدرجات التفصيلية لمواد اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، اللغة الأجنبية، التربية الدينية، التربية الفنية، من خلال رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019.

هذا وتعمل وزارة التربية والتعليم بتوفير نتائج الطلاب إلكترونياً بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وتعمل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بإتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 برقم الجلوس، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ونتائج الامتحانات في مختلف المراحل الدراسة، خاصة الشهادات مثل الاعدادية والثانوية.

ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019، يمكن ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال، كما أن كشوف نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في الاسكندرية ستكون متاحة غداً في جميع المدارس الموزعة على كافة الإدارات التعليمية في الاسكندرية.