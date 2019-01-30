نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2019 بـ رقم الجلوس

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الاسكندرية التيرم الدراسي الأول 2019 والتي اعتمدها محافظ الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اليوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر يناير 2019، والتي بلغت بفضل الله نسبة النجاح فيها ستة وثمانين وواحد من عشرة بالمئة.

كيف تحجز شقة في الإسكان الاجتماعي الحر والأسعار ومواصفاتها في 12 محافظة

كيف يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الاسكندرية 2019

أولًا – ينبغي عليك أن تدخل الموقع التالي: اضغط هنا لدخول موقع نتيجة الشهادة الإعدادية – التيرم الأول 2018-2019، وثانيًا – قم بإدخال رقم جلوس الطالب، وثالثًا: اضغط على خانة النتيجة كما هو موضع بالشكل التالي:

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2019 برقم الجلوس.

من جهته قال القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية مصطفى العجمي إن الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الأول في الصف الثالث الإعدادي وصل عددهم إلى اثنين وثمانين ألفًا، وستمائة وتسعة وتسعين طالبة وطالب.

أسباب تراجع سعر الدولار بصورة مفاجئة أمام الجنيه المصري

وزارة التعليم: عدد الطلاب الناجحين في التيرم الأول في محافظة الاسكندرية في الشهادة الاعدادية 34601 طالب وطالبة

وأضاف مصطفى عجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية، إن الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 من البنين وصلوا إلى أربعة وثلاثين ألف، وستمائة وواحد طالب، بنسبة نجاح ثلاثة وثمانين فاصل واحد من عشرة في امائة وعدد الفتيات خمسة وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وخمسين طالب وطالبة بنسبة النجاح تسعة وثمانين بالمائة.