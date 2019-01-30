نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2019 مع الرابط الخاص بالنتيجة

نرصد لكم نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 لمحافظة الدقهلية، والتي نترقب ظهورها قريبا فور إعتمادها من محافظ الدقهلية، ثم تواجدها على موقع التربية والتعليم الإلكتروني وموقع الدقهلية التعليمي، والجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق تسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية وعلى أولياء أمورهم، فهي مرحلة مهمة وفاصلة في مستقبلهم فمن خلالها يمكنهم الدخول لمرحلة التعليم الثانوي أو للتعليم الفني.

كما أن محافظة الدقهلية تحتوي على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الجمالية.

إدارة السنبلاوين.

إدارة المطرية.

إدارة المنزلة.

إدارة بلقاس.

إدارة بني عبيد.

إدارة دكرنس.

إدارة تمى الامديد.

إدارة ديوان المديرية.

إدارة شربين.

إدارة شرق المنصورة.

إدارة طلخا.

إدراة غرب المنصورة.

إدارة منية النصر.

إدارة ميت سلسيل.

إدارة ميت غمر.

إدارة نبروة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية:

الشهادة الإعدادية

سنوافيكم دائما بكل التحديثات الخاصة بظهور النتيجة، متوقع ظهورها خلال الأيام القادمة، فور إعتمادها من محافظ الدقهلية، يتمتع الطلاب الآن بفترة راحة بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات الأيام القليلة الماضية، وهي فترة أجازة نصف العام لكي يستطيعون مواصلة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة ومطروح، كما صرحت مديريية التربية والتعليك بالقاهرة عن أن موعد ظهور النتيجة هو يوم السبت القادم، ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظات تباعًا، مطلع الأسبوع القادم، إذ أعلنت محافظة كفر الشيخ عن انتهاء عمليات التصحيح، وبدء أعمال رصد الدرجات والمراجعة.

كيفية الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية:

يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع الدقهلية التعليمي من هنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، فقط تقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة، وأيضا إذا كنت ترغب بمعرفتها من خلالنا، قم بترك المعلومات الخاصة بك ومنها رقم الجلوس في التعليقات، وسنرد عليك فور ظهور النتيجة رسميا.