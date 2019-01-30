نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2019

تعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية من المراحل الفاصلة والمهمة في حياة كل طالب في مصر، فهي تؤهله للمرحلة التالية من التعليم وتحدد مستقبله، فمن خلالها يمكن إكمال مرحلة التعليم الثانوي أو مرحلة التعليم الفني، ولذلك يعيش طلاب محافظة كفر الشيخ حالة من القلق والتوتر، إثناء انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والتي سيتم توفيرها فور اعتمادها من محافظ كفر الشيخ.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019:

نتيجة الشهادة في كفر الشيخ

نترقب ظهورها قريبا فور اعتمادها من محافظ كفر الشيخ، وتواجدها على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع كفر الشيخ التعليمي أو الخاص بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث بدأت عمليات التصحيحات والمراجعات وتجميع الإجابات فور الانتهاء من أداء الامتحانات الأيام القليلة الماضية، وبعدها حصل الطلاب على إجازة نصف العام وهي بمثابة فترة راحة بين الترم الأول والثاني، ولكن بالطبع يشوبها القلق والترقب المصحوب بالخوف من نتيجة الشهادة الإعدادية.

حيث أن تحتوي محافظة كفر الشيخ على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الحامول.

إدارة الرياض.

إدارة بلطيم.

إدارة بيلا.

إدارة دسوق.

إدارة سيدي سالم.

إدارة فوة.

إدارة قلين.

إدارة كفر الشيخ.

إدارة مطويس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2019:

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من الأنترنت، يكون من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم وكتابة الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لهم، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ من هنا، وأيضا متوفر معرفتها من خلالنا بترك المعلومات الخاصة بك في التعليقات، وسنرد عليك فور ظهورها رسميا.