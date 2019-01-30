نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019 ينتظر أولياء الأمور والطلبة والطالبات ظهورها، في وقت سابق من الشهر الحالي بدأت بالفعل أعمال إمتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 / يناير / 2019 بمادة اللغة العربية، وقد استمرت حتي يوم الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 22 / يناير / 2019 ، وكانت مادتي الهندسة والتربية الدينية هما أخر مادتين يخوض طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الإمتحان بهما، يحصل بعد ذلك طلاب الشهادة الإعدادية علي أجازة نصف العام ، وحول نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019 موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019

تفقد معالي محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس يوم الثلاثاء العديد من المدارس التي بها إمتحانات الشهادة الإعدادية وأشاد سيادته بالمجهودات المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والقائمين علي عملية الإمتحانات لإنجاح مارثون الإمتحانات، كما أكد سيادته علي انه وجه تعليماته لجميع أجهزة المحافظة للعمل علي تأمين جميع المدارس التي يقام بها إمتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتفادي حدوث أي أخطاء، والتأكيد على ظهور نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019 في موعدها المحدد، كما تمني لجميع أبناءه الطلاب التوفيق والتميز .

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية اليوم السابع

كانت جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني عبر الإنترنت أول المواقع التي تقوم بنشر جدول إمتحانات الشهاده الإعدادية لمحافظة المنوفية ، وتتابع أخبار الإمتحانات لحظة بلحظه ، كما تعد جريدة اليوم السابع أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بان نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019 سوف ترفع علي الموقع الرسمي للجريدة فور إعتمادها من السيد محافظ المنوفية .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

أكد الدكتور عبدالله محمد عمارة أنه قام بتفقد الكثير من لجان إمتحانات الشهاده الإعدادية وان أعمال الإمتحانات تسير علي ما يرام، كما أوضح سيادته ان نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول 2019 سوف تعلن فوراً بعد إنتهاء الكنترول من أعمال الإحصاء وإعداد الكشوف وذلك علي موقع بوابة محافظة المنوفية .

واخيراً نتمني النجاح الباهر لكل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية .