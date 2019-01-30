الآن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول برقم الجلوس

تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى ، على مستوى جميع ادارات محافظة الإسكندرية، و قد كان ترتيب اﻹدارات التعليمية كالتالى: حصلت إدارة الجمرك التعليمية على المركز اﻷول وذلك بنسبة نجاح قد بلغت 98.9٪، بينما جاءت إدارة غرب التعليمية ثانياً بنسبة نجاح بلغت 90.6٪، و جاءت إدارة العجمى التعليمية فى المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 90.5٪‏، و جاءت بعد ذلك إدارة شرق فى المركز الرابع على مستوى الادارات بنسبة نجاح 90.1٪‏‏، ثم أتى إدارة المنتزه فى المركز الخامس بنسبة نجاح 86.4٪‏، ثم جاءت إدارة وسط بعد ذلك بنسبة نجاح 85.9٪،، وأتت بعدهم إدارة العامرية بنسبة 73.8٪‏، وأخيرا كانت نسبة النجاح فى إدارة برج العرب التعليمية بلغت 65.9٪‏.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الترم الأول فى محافظة الاسكندرية، يمكن الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط عن طريق رقم الجلوس.