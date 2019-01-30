الآن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول برقم الجلوس

ظهرت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسى الأول 2019، حيث قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بنسبة نجاح قد بلغت 86.1٪، وكانت نسبة النجاح بين البنين 83.3٪ ، فيما بلغت نسبة النجاح بين البنات 89٪، و قد صرح محافظ الاسكندرية، أنه قد تقدم للإمتحانات من طلاب الإعدادية 82699 طالب وطالبة، بينما قد بلغ الذين حضروا الامتحانات81685 طالب وطالبة.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية
تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى ، على مستوى جميع ادارات محافظة الإسكندرية، و قد كان ترتيب اﻹدارات التعليمية كالتالى: حصلت إدارة الجمرك التعليمية على المركز اﻷول وذلك بنسبة نجاح قد بلغت 98.9٪، بينما جاءت إدارة غرب التعليمية ثانياً بنسبة نجاح بلغت 90.6٪، و جاءت إدارة العجمى التعليمية فى المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 90.5٪، و جاءت بعد ذلك إدارة شرق فى المركز الرابع على مستوى الادارات بنسبة نجاح 90.1٪، ثم أتى إدارة المنتزه فى المركز الخامس بنسبة نجاح 86.4٪، ثم جاءت إدارة وسط بعد ذلك بنسبة نجاح 85.9٪،، وأتت بعدهم إدارة العامرية بنسبة 73.8٪، وأخيرا كانت نسبة النجاح فى إدارة برج العرب التعليمية بلغت 65.9٪.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية
لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الترم الأول فى محافظة الاسكندرية، يمكن الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط عن طريق رقم الجلوس.