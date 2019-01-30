سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء استمرار انخفاض أسعار الدولار أمام...

البنك العقاري المصري العربي يرفع سعر الدولار في منتصف التعاملات إلى 17.62 قرش للشراء و17.68 قرش للبيع، البنك الأهلي الكويتي يرفع سعر شراء الدولار إلى جانب البنك العربي الإفريقي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

استقر سعر الدولار اليوم خلال تعاملات الأربعاء في عدد من البنوك، بالمقارنة بتعاملات أمس وأول أمس الأثنين والثلاثاء، وذلك بعد أن شهد سعر الدولار التراجع الأكبر منذ فترة طويلة خلال اليومين الماضيين والتي وصلت إلى خسارته 27 قرش أمام الجنية المصري في البنوك الرسمية

وقد استقر سعر الدولار نسبياً في كلا من بنوك التجاري الدولي والتعمير والإسكان وكريدي أجريكول والأهلي المصري وأبو ظبي الإسلامي والعربي الإفريقي وقناة السويس والبركة والقاهرة، ويذكر أن الهبوط المفاجئ لأسعار الدولار حالياً أمام الجنية، كانت الأولى منذ قرابة العامين والتي تراجع الدولار خلالها أمام الجنية بنحو 27 قرش وقد بدأ الإنخفاض منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري الأحد الماضي مع افتتاح البنوك لتعاملاتها الأسبوعية.

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 17.60 قرش للشراء و17.0 قرش للبيع، ونفس السعر في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي وسايب، وسجل في البنك الأهلى المتحد 17.59 قرش للشراء و17.69 قرش للبيع، بينما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 17.58 قرش للشراء و17.68 قرش للبيع، وهو نفس السعر في كلا من بنوك، البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك العربي الإفريقي – بنك البركة – بنك التعمير والإسكان – بنك قناة السويس – بنك مصر إيران للتنمية – بنك الإسكندرية – بنك كريدي أجريكول – بنك بلوم – المصرف المتحد – قطر الوطني – المشرق – الإستثمار العربي – المصري الخليجي – تنمية الصادرات – الزراعي المصري – الكويت الوطني – عودة – العقاري المصري العربي، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 17.57 قرش للشراء و 17.67 قرش للبيع وهو نفس السعر في بنوك، الأهلي الكويتي – الأهلي اليوناني – المصرف العربي – البنك المركزي المصري.

وأضاف مصدر تجاري، أن أسباب انخفاض سعر الدولار ترجع إلى بيع مصر ما يزيد عن مليار دولار من أدوات الدين للأجانب خلال يناير الجاري تم إيداع حصيلتها في البنوك المصرية، حيث يتزايد طلب الأجانب على أدوات الدين الحكومي وهو ما دفع بهم لبيع الدولار مقابل الجنية المصري، وهو ما ينتج عنه توافر الدولار في سوق الصرف وبالتالي انخفاض سعره.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، كان قد صرح الأسبوع الماضي خلال لقائه مع وكالة بلومبرج، أن سعر صرف الجنية المصري سيشهد تحولاً ملحوظاً في الفترة المقبلة، بسبب انهاء التعامل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، وأضاف في ذات السياق، مؤكداً التزام البنك المركزي بضمان وجود السوق الحر للصرف المتفاوت مع ظروف العرض والطلب، مؤكداً أن أسباب الإستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحسن الحساب الجاري بعد زيادة التحويلات نتيجة تحسن معدلات الصادرات والسياحة والتصنيف الإئتماني لمصر.

وقد أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن شهر يناير شهد عودة استثمارات الأجانب بشكل قوي لأول مرة منذ 9 أشهر، وهو ما نتج عنه زيادة التدفقات المالية بقيمة مليار دولار في أموال الصناديق العالمية، بدلاً من ما كان يخرج شهرياً على ثورة استثمارات للخارج بقيمة ما بين مليار وملياري دولار شهرياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.68 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.67 البنك الأهلى اليونانى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.68 17.69 4 ساعات بنك عودة 17.62 17.72 3 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.62 17.70 3 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.61 17.71 8 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 3 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 3 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 4 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.60 17.70 2 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 43 دقيقة بنك المشرق 17.60 17.70 4 ساعات بنك مصر 17.60 17.70 3 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 52 دقيقة بنك بلوم 17.60 17.70 3 ساعات بنك قناة السويس 17.60 17.70 3 ساعات كريدى أجريكول 17.60 17.70 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 يوم واحد البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 4 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.60 17.70 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 يومين المصرف العربى الدولى 17.58 17.68 5 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 يومين بنك الإسكندرية 17.58 17.68 يوم واحد بنك البركة 17.58 17.68 يومين المصرف المتحد 17.58 17.68 يومين البنك المركزى المصرى 17.57 17.70 5 ساعات البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 يومين

سعر الدولار بالسوق السوداء الأربعاء 30/1/2019

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في سوق الدولار السوداء، سعر متراوح ما بين 17.92 قرش للشراء و17.95 قرش للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، في محاولة من السوق السوداء لجذب المتعاملين للتداول من خلالها، على الرغم من التضييق الحكومي الذي تفرضه الدولة على الأسواق الغير رسمية للعملة الأمريكية.