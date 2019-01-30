ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالاسكندرية من البوابة الالكترونية...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية بمختلف إدارات المحافظة التعليمية من امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت الخميس 17 يناير وانتهت الخميس 24 من نفس الشهر، وعكفت الإدارات التعليمية بالإسكندرية عقب انتهاء الإمتحانات على القيام بعمليات الإنتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والتي شملت تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وتجميع ورصد الدرجات ومن ثم المراجعة النهائية، حتى يتم رفعها إلى السيد المحافظ لإعتمادها ونشرها في اليوم نفسه على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، ليستعلم عنها طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة برقم الجلوس ويحصلوا على تفصيل درجاتهم في كل المواد.

>>> نتيجة اعدادية الإسكندرية

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 140 درجة، وهي نتيجة هامة ينتظرها الجميع بإعتبارها سنة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومنها يستعدون للإنتقال للدراسة الثانوية، وحسب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الأستاذ مصطفى عجمي، فقد تم بالفعل الآن إعتماد النتيجة وإعلانها رسمياً، ومن ثم أصبحت النتيجة متاحة لجميع الطلبة والطالبات للإستعلام، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة بالنظر إلى المستوى الجيد الذي شهدته معظم امتحانات الترم الأول من الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

نتيجة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول 2019 الآن من هنا

روابط نتيجة اعدادية الإسكندرية

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، الجمرك – العجمي – غرب – وسط – شرق – المنتزة – العامرية – برج العرب، وغيرها من سائر الإدارات، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالإسكندرية، بعد أن يتم رفع النتيجة من الإدارات إلى مقر المديرية التعليمية بالمحافظة تمهيداً لإعتمادها من السيد المحافظ، وحتى يطمئن الطلبة والطالبات على نتيجتهم استعداداً لقرب بداية الترم الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ترم أول 2019

“ظهرت النتيجة الآن”

تم اعتماد النتيجة اليوم بالفعل وأصبحت متاحة برابط مباشر داخل المقال، فبعد أن انتهت الإمتحانات الخميس الماضي وانتهت كذلك بالفعل لجان الإعدادية بالإسكندرية من تصحيح النتائج ومراجعتها، لم يتبقى إلا اعتمادها من السيد المحافظ عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ويتم نشرها على البوابة الإلكترونية للإسكندرية في نفس اليوم، ويتسلم الطلبة شهادتهم الرسمية من المدارس في اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

الحصول على نتيجة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول 2019

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هنا أو من هنا أو من هنا

أو أو متابعة موقعنا “عرب فوز نيوز” للحصول على الرابط المباشر للنتيجة فور ظهورها.

ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال للمساعدة في إحضار النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات من هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2019

اعتمد محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، ظهر الأربعاء 30 يناير، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

ومن جانبه أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مصطفى عجمي، أعداد المتقدمين للشهادة الإعدادية بالإسكندرية الفصل الدراسي الأول هذا العام، والذين بلغ عددهم 82 ألف و699 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 70 ألف و352 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين من البنين 34 ألف و601 طالب بنسبة نجاح 83.1%، وبلغ عدد الناجحين من البنات 35 ألف و751 طالبة بنسبة نجاح 89%.