نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات تيرم أول 2019 ومؤشرات النجاح بالعديد من محافظات مصر

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول ، والتي أصبحت تستحوذ عل كامل اهتمام الأسر المصرية التي لديها أبناء وبنات بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير المفصل، والخاص بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، وسنتابع معكم من خلال متابعة تفصيلية لجميع ما يصدر من تصريحات وأخبار بخصوص نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2019، فقد ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وسنتابع معكم نتائج باقي المحافظات التي تُعلن نتائجها تباعاً.

تتم عمليات الرصد للدرجات لمعظم محافظات الجمهورية، وذلك تمهيداً لعرضا على السادة المحافظين لاعتمادها، ثم ترفع على مواقع نتائج المحافظات من خلال مواقع المديريات التعليمية للنتائج بكل محافظة، ويعكف حاليا طلاب الشهادة الإعدادية بعموم مصر وأولياء أمورهم وذلك في انتظار ظهور النتيجة، وسوف نوافيكم بجميع الموقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة من خلال هذا التقرير المفصل، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة وجميع المحافظات تيرم أول 2019

رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة تيرم أول 2019

أما في حال تم ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي وإعلانها على مواقع نتائج المحافظات، وكانت هناك صعوبة في الحصول على نتائجكم بسبب الضغط المكثف على نتائج المحافظات للشهادة الإعدادية، فيمكنكم ترك رقم الجلوس والمحافظة التي تتبعها في تعليق وسنساعدكم جميعا في الحصول على النتائج من خلال الرد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا.

هذا وقد صرح الأستاذ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خالد حجازي بما يلي:

عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة بلغ 146 ألف و370 طالب وطالبة،

عدد الناجحين منهم قد بلغ 103 ألف و601 طالب وطالبة

نسبة النجاح للتيرم الأول بمحافظة الجيزة قد بلغت 71.23%،

إدارة جنوب الجيزة التعليمية استحوذت على المركز الأول بين جميع الإدارات على مستوي محافظة الجيزة بنسبة نجاح بلغت 84.2%.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث صرح بما يلي:

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع في التيرم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 88.73%

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بالمحافظة بلغت 51.95%،

نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 77.27%

كما صرح منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه العمل يتم على قدم وساق على رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بكنترولات المحافظة، حيث يوجد 34 كنترولا تابعين للمحافظة، وأشار وكيل الوزارة أنه من المتوقع اعتماد النتيجة بنهاية الأسبوع الجاري، ةبعد اعتماد النتيجة من السيد محافظ القاهرة، سيتم رفعها على موقع نتائج محافظة القاهرة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

الإسكندرية: مؤشرات نسبة النجاح بالمحافظة 85%.

كفر الشيخ: مؤشرات نسبة النجاح 90%.

السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

محافظ مطروح: نمؤشرات سبة النجاح 82 %

محافظ القاهرة: مؤشرات نسبة نجاح 78%

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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ومن المتوقع إعلان نتيجة محافظة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بنتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، كما لا يفوتنا التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع