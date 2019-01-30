السبت| نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الترم الأول 2019 موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2017-2018، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 24 يناير، ومن المعروف أن محافظة القاهرة من أوائل المحافظات في ظهور نتيجة الإعدادية ويكون ذلك عقب انتهاء الإمتحانات بأيام قليلة، ليتعرف كل الطلاب على نتيجتهم بالدرجات التفصيلية، وعن توزيع درجات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بالقاهرة، فيبلغ المجموع الكلي 140 درجة، مقسمة 40 درجة للغة العربية و30 للرياضيات و30 للغة الإنجليزية و20 للدراسات الإجتماعية و20 للعلوم.

ووفقاً لتصريحات وكيل وزاة التربية والتعليم بالقاهرة، الأستاذ محمد عطية، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة السبت القادم، بعد أن انتهت لجان الإعدادية بالقاهرة من جميع أعمال إعلان النتيجة، والتي شملت تصحيح كراسات الإجابات وتجميع الدرجات وعمليات الرصد تمهيداً للمراجعة النهاية، وحتى رفعها إلى السيد المحافظ خالد عبد العال محافظ القاهرة، لإعتمادها والأمر بنشرها في نفس اليوم على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ليستعلم عنها الطلبة بأرقام جلوسهم، كما تتيح مديرية التربية والتعليم رقم مختصر للإستعلام عن النتيجة (09000100).

تشمل نتيجة الإعدادية بالقاهرة، سائر الإدارات التلعيمية بالمحافظة وهي إدارات، النزهة – مصر الجديدة – روض الفرج – غرب القاهرة – شبرا – الشروق – حلوان – القاهرة الجديدة – وسط القاهرة – عابدين – الزاوية الحمراء – الساحل – الخليفة والمقطم – شرق مدينة نصر – الوايلي – المطرية – باب الشعرية – السلام – المستقبل – عين شمس – البساتين – الزيتون – المعصرة – الشرابية – التبين … وغيرها.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة 2019

“لم تظهر النتيجة”

ماهي إلا أيام قليل تفصلنا عن موعد إعتماد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، فقد انتهت بالفعل عمليات تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، والتي بدأت عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً، ويتبقى الآن الإنتهاء من عمليات الرصيد والمراجعة قبل إعلان النتيجة بشكل نهائي، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم لما لأهمية نتيجة الإعدادية من تأثير بالغ في حياة الطالب الدراسية بإعتبارها سنة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

طريقة الحصول على نتيجة اعدادية القاهرة الترم الأول 2019

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للإستعلام عن النتيجة من هنا.

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للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات من هنا.

تحديث موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والمقرر أن يكون صباح السبت 2 فبراير، بعد ان انتهت لجان الإعدادية من تجميع النتيجة، لافتاً إلى أن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي قد ظهرت الثلاثاء على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة.

وعن أسباب تأخر إعلان النتيجة إلى الآن قال، أن العاصمة تحتوي على 34 كنترول للإعدادية يتم تجميعهم قبل إعلان النتيجة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ.