تراند اليوم : ( alex edu) مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية نتائج الامتحانات 3 اعدادي 2019 alex-edu نتيجة الثالث...

ظهرت قبل قيل نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للعام 2019 في محافظة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية برقم الجلوس والاسم ثلاثي .

حيث شهد موقع وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية ضغط كبير من قبل طلاب واولياء الامور الراغبين بالاستعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الاول للعام 2019 والتعرف على كشف الدرجات الكترونيا عبر بوابة تعليم الاسكندرية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية 2019

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية لنتيجة الشهادة الاعدادية من هنا.

فقد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الأول 2019 عبر موقع بوابة تعليم الاسكندرية .

هذا وكانت امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية قد انتهت وجاءت كافة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وخاصة امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الفنية والحاسب الألي.