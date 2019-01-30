موعد انطلاق بث قناة ام بي سي العراق

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، عن إطلاقها لقناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية، موضحة أن البث يبدأ يوم الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، على تردد 12226 أفقي/ 11938 عمودي.

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير/شباط.

يشار إلى أن MBC شركة عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، تقوم ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، مقرها الرئيسي يتواجد حالياً في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في مدينة دبي للإعلام.