كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سلامة يستكمل تصوير مسلسله "قمر هادي".. 4 فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور أبطال مسلسل "قمر هادي"، يتقدمهم النجم هاني سلامة وذلك يوم 4 فبراير المقبل، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة سينرجى، حيث صور رؤوف عدة مشاهد من المسلسل خلال الفترة الماضية ، ثم توقف عدة أيام بسبب تغيير الديكور.

ومن سياق آخر يصور حاليا رؤوف عبد العزيز فيلمه الجديد "حملة فرعون"، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو سعد، روبى، محمود عبد المغنى، محمد لطفى، رامز أمير، تأليف كريم حسن بشير، ومن المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر 2019.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي" يجمع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي "طاقة نور" وفوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وأخرون، إنتاج سينرجى.