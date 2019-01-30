نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019 من أشهر الأمور التي يبحث عنها كل بيت فيه طالب في الشهادة الاعداديه ، بحالة من التفاؤل والثقة ينتظر هذه الإيام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة جنوب سيناء نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019 والتي تمثل لهم عنق الزجاجه لإثبات أنفسهم وأنه قادرون علي حصد أعلي الدرجات للإلتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة ومن ثم الإلتحاق بالجامعة، اليوم سوف نقدم لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019 كي يطمئن كل الطلبة والطالبات واولياء أمورهم.

نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه قام بعمل زيارات متتابعه الي المدارس التي بها لجان الشهادة الإعدادية وأنه اصدر تعليماته الي الجهات المختصة لحماية المدارس وتوفير جو هادي ومناسب لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أثناء أداء إمتحاناتهم حتي يؤثر ذلك بالإيجاب علي درجاتهم ، وقد تمني سيادته لجميع أبنائة الطلاب النجاح والتقدم والرقي ،وقد طمأن سيادته أبنائه الطلبة والطالبات على نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019 .

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فقط اكتب اسمك ورقم جلوسك في صندوق التعليقات أسفل الموضوع، لتكون أول من يحصل على نتيجة الشهادة الاعداديه 2019 محافظة جنوب سيناء الترم الاول فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء اليوم السابع

عمدت جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني علي الأنترنت الي تقديم الكثير من الوصايا والنصائح لجميع طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية وأكدت الجريدة علي انها تقوم بتغطية أخر الأحداث والتطورات والمستجدات وتنقلها حصرياً الي متابعيها ، كما صرح موقع اليوم السابع أنه سوف يكون أول من يقوم بإعلان النتيجة فور إعتمادها من سيادة محافظ جنوب سيناء .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء

صرح معالي الأستاذ محمد عقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن كل أمور إمتحانات الصف الثالث الإعدادي تسير علي ما يرام وأنه تفقد الكثير من المدارس التي يوجد بها لجان لمتابعة سير أعمال الإمتحانات عن قرب ، وأكد سيادته أن مديرية التربية والتعليم لن تألو جهداً في إنجاح مسيرة التعليم بالمحافظة وأن نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة جنوب سيناء الترم الأول 2019 سوف تعلن علي موقع مديرية التربية والتعليم فور إنتهاء المعلمين من تصحيح ورق الإجابة وإنتهاء كنترول الشهادة الإعدادية من إعداد الكشوف ورصد الدرجات، وأخيراً نتمني لكل الطلاب التوفيق والسداد.

إذا أردتم الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه لأي محافظة في الجمهورية فور ظهورها اتركوا لنا في التعليقات رقم الجلوس الخاص بكم، واسم المحافظة التابعين لها، لتكونوا أول من يحصل عليها، وفي النهاية نتمني كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.