نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الجيزة و القاهرة و الاسكندرية برقم الجلوس

ظهرت الأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الجيزة، و تم اعتمادا رسمياً من محافظ الجيزة، حيث بلغت نسبة النجاح بين طلاب الشهادة الاعدادية 71.23% و ذلك زيادة 2% كما صرح المحافظ، وحصلت ادارة جنوب الجيزة فى نتائج الشهادة الاعدادية، على المركز الأول بين كل ادارات المحافظة، بنسبة نجاح بين الطلاب بلغ 84.2%، فى خلال الساعات القادمة ستظهر نتيجة اعدادية القاهرة بعد الانتهاء من التصحيح و المراجعة و رصد الدرجات، كما من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية أوائل الأسبوع المقبل، و سنرصد لكم أخبار و موعد ظهور نتائج الطلاب فى الشهادة الاعدادية، كم سننشر لكم روابط الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الجيزة

لجميع الطلاب فى الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى و تم نشرها على مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال هذا الرابط و ذلك باستخدام رقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة التعليم الأساسى من خلال هذا الرابط و ذلك باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الاسكندرية

منذ قليل اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2018-2019 بالاسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1٪‏ و يمكن لكل الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط عن طريق رقم الجلوس.