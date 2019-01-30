نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة و الشرقية و الدقهلية الترم الأول “3 اعدادي” برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الاول فى محافظة الجيزة تم اعتمادها من قبل السيد محافظ الجيزة، حيث تعدت نسبة النجاح بين طلاب الصف الثالث الاعدادى على مستوى جميع ادارات الجيزة ال70%، و قد تم رفع نتيجة اعدادية الجيزة على رابط مديرية التربية و التعليم بمحافظة الجيزة، بينما مازالت النتائج فى بعض المحافظات لم تظهر بعد، حيث يتابع طلاب الشهادة الاعدادية، الأخبار لمعرفة موعد انتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح والمراجعة، وموعد ظهور نتائجهم، و سوف ننشر روابط نتائج الشهادة الاعدادية فى كافة المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الاول فى محافظة الجيزة، و يستطيع الآن طلاب الصف الثالث الاعدادى الاستعلام عن نتيجتهم من خلال هذا الرابط و سوف تكون النتائج فى جميع مدارس الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

بدأت أعمال التصحيح فى جميع كنترولات محافظة الشرقية، يوم السبت 26 يناير 2019، و حاليا يتم مراجعة اجابات امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية، و سيتم رصد درجات الطلاب، و يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الشرقية من خلال هذا الرابط،بعد اعتمادها من محافظ الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي فى محافظة الدقهلية، ينتظرون انتهاء عمليات التصحيح و ظهور النتيجة، بهم ، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول عبر موقع مديرية تعليم الدقهلية وذلك باستخدام رقم الجلوس .