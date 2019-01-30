البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 ظهرت منذ قليل عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، بعد أن تم اعتمادها من قبل محافظ الاسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوة” بنسبة نجاح بلغت 86.1%، وذلك بعد أن انتهت كافة أعمال الكنترول في جميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية من عمليات تصحيح الأوراق بشكل دقيق ومراجعة التصحيح ثم تم اعتماها ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف تنقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019.

الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019

قال الأستاذ “مصطفى عجمي” القائم بأعمال وزارة والتربية والتعليم في محافظة الاسكندرية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي لنصف العام الدراسي 2019 “82 ألف و 699” طالب وطالبة، وأن مجموع عدد الطلاب والطالبات الناجحين في محافظة الاسكندرية “70 ألف و 352” طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت “86.1%”، وعدد الطلاب البنين الناجحين في الاسكندرية “34 ألف و 601” طالب بنسبة نجاح بلغت “83.1%”، وعدد الفتيات اللذين قاموا بأداء الامتحانات “35 ألف و 751” طالبة بنسبة نجاح بلغت “89%”، إليكم رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الأول 2019 برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الأول 2019 بعد أن تم اعتمادها من قبل محافظ الاسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوة”، يمكنكم الدخول على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وستظهر لكم فوراً درجات كافة المواد والمجموع الكلي للطالب.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

ومن خلال موقعنا بإمكانكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 جميع المحافظات ““القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر، بني سويف، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، والدقهلية”، وإذا لم يتمكن أحد من الحصول على النتيجة الخاصة به، فبإمكانه ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسوف نساعدكم على الفور.