نتائج جامعة جنوب الوادي بقنا 2019

نتائج جامعة جنوب الوادي نقدمها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور؛ أن المصححين قاموا بالإنتهاء من نسبة 90% من أعمال التصحيح الإمتحانات الخاصة بجامعة الوادي وذلك بنظام MCQ الجديد، وأكد أن نتائج جامعة جنوب الوادي سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وفى التالي ننشر رابط الاستعلام عن نتائج جامعة الوادي.

نتائج جامعة جنوب الوادي 2019

وقال انه قد تقدم حوالى 54 ألف طالب وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لعام 2019، وأن أعمال التصحيح جرت بمنتهى الشفافية والدقه، وأنه لم تصدر ضدهم أى شكوى من أى طالب، وقال أنه نتائج جامعة الوادي بقنا 2019 سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس من خلال رابط نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي من هنا.

وبعد الذهاب الى الموقع، يتم ملئ خانة الكلية، وخانة الفرقة، والقسم وطبيعة الدراسة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر بحث وعرض النتيجة، وسوف يظهر أمام الطالب كافة البيانات الخاصة به، والنتائج التي حصل عليها.

ويذكر أن النتائج تشمل كلا من ” نتيجة كلية الحقوق 2019، وكلية التجارة، وكلية التربية، وكلية الأداب، وغيرها من الكليات”، ونجد أن طلاب جامعة جنوب الوادى يشهدون حالة من التوتر والترقب الشديد لظهور نتائج جامعة جنوب الوادي، والتى من المنتظر أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة.