نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء 2019 برقم الجلوس تم اعتمادها بنسبة 81.7% | اترك رقم الجلوس...

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ سيناء نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء بنسبة نجاح وصلت 81.7%، جاء ذلك أثناء زيارة السيد اللواء مدينة رأس سدر بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عقل، وأشار اللواء فودة بأن نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء جاءت مرتفعة وقدم التهنئة للطلاب الناجحين وطالبهم بتقديم المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في الفصل الدراسي الثاني.

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء الترم الأول 2019، يستعد موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة جنوب سيناء إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية خلال ساعات، فقد انتهت أعمال كنترول الشهادة الاعدادية لكافة الإدارات التعليمية في جنوب سيناء وتعمل مديرية التربية والتعليم على رفع نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء على موقع المديرية لتكون متاحة للطلاب برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء الترم الأول جاءت مرتفعة وهذا ما أثنى عليه وكيل الوزارة مشيراً بأن ارتفاع نسبة النجاح في محافظة جنوب سيناء يعكس مستوى الطلاب الحقيقي في المنطقة مشيراً بأن هذا يدل على التفوق والاجتهاد.

تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية في جنوب سيناء 2574 طالبا وطالبة من كافة الإدارات التعليمية في المحافظة، وتم توزيعهم على 70 لجنة.

تعمل الجهات المسئولة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء على رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الرابط الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء والذي سنقوم بإرفاقه فور إعلان النتيجة، وحتى يتم رفعها يرجى متابعة رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة واستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء

هذا وعلى صعيد آخر تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة صباح اليوم، على أن تظهر نتيجة الاعدادية في باقي المحافظات تباعاً خلال الساعات القليلة القادمة.

لمعرفة وترقب نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء يمكنكم الآن ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسنقوم بمساعدتكم والإجابة على استفساراتكم بما يتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية.