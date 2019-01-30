نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الأول 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم...

قام محافظ مطروح اللواء “مجدي الغرابلي” بـ اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الترم الأول 2019، بنسبة نجاح بلغت “73%” وذلك بفارق “14%” عن نتيجة اعدادية الدور الأول في العام الماضي، وينتظر الآن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة مطروح الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة مطروح.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور “سمير النيلي” بعد أن تم عرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح بمكتبة بديوان عام المحافظة، أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي لنصف العام الدراسي الأول 2019 “6996” طالب وطالبة، وعدد الحضور كان “6859” طالب وطالبة، أما عن عدد الناجحين منهم فهو “5026”، ونسبة النجاح في محافظة مطروح لنصف العام الدراسي الأول 2019 بلغت 73,3%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

قال الدكتور سمير النيلي أن لأول مرة في محافظة مطروح يتم عمل أربعة كنترولات وهم “الإدارات التعليمية مرسى مطروح، وإدارة الحمام، وإدارة سيدى براني، وإدارة سيوة”، ولهذا تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بدقة وسرعة، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة مطروح للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الأول 2019.

مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وستظهر درجات كافة المواد والمجموع الكلي.

مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

تم الانتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019، ومنذ قليل تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الأول 2019 من قبل اللواء “مجدي الغرابلي” بنسبة نجاح 73%، ومن خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح برقم الجلوس فقط.