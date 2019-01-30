نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للفصل الدراسي الأول ورابط النتيجة

تحدد مرحلة الشهادة الإعدادية مصير الطالب للمرحلة التعليمية التالية، وتحدد شكل مستقبله من خلال تكملة التعليم الثانوي أو الاتجاه للتعليم الفني، وينتظر الطلاب الآن في السويس ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والذي من المتوقع ظهورها قريبا جدا وقد تكون في الساعات القادمة، فبعد الانتهاء من أداء الامتحانات الايام القليلة الماضية، بدأت بعدها مرحلة التجميع والتصحيح وتجميع الدرجات، وفور اعتمادها من محافظ السويس، ستتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وموقع السويس التعليمي، ونتمنى التفوق والنجاح للجميع، وسنوافيكم دائما بالتحديثات الخاصة بظهورها في محافظة السويس.

تحتوي محافظة السويس على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة جنوب السويس.

إدارة شمال السويس.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس 2019:

الشهادة الإعدادية

في البداية نحب أن نعلمك بأنك تستطيع معرفتها من خلالنا، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بك، وسنرد عليك فور ظهورها بشكل رسمي، كما يمكنك معرفتها بنفسك من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لهم، وأيضا من خلال موقع السويس التعليمي أو بمعنى أصح الخاص بمديرية التربية والتعليم في السويس من هنا، بنفس الخطوات السابق ذكرها.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس: