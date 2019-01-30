نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للفصل الدراسي الأول ورابط النتيجة

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تحدد مرحلة الشهادة الإعدادية مصير الطالب للمرحلة التعليمية التالية، وتحدد شكل مستقبله من خلال تكملة التعليم الثانوي أو الاتجاه للتعليم الفني، وينتظر الطلاب الآن في السويس ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والذي من المتوقع ظهورها قريبا جدا وقد تكون في الساعات القادمة، فبعد الانتهاء من أداء الامتحانات الايام القليلة الماضية، بدأت بعدها مرحلة التجميع والتصحيح وتجميع الدرجات، وفور اعتمادها من محافظ السويس، ستتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وموقع السويس التعليمي، ونتمنى التفوق والنجاح للجميع، وسنوافيكم دائما بالتحديثات الخاصة بظهورها في محافظة السويس.
الشهادة الإعدادية
تحتوي محافظة السويس على الإدارات التعليمية التالية:
- إدارة جنوب السويس.
- إدارة شمال السويس.
رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس 2019:
في البداية نحب أن نعلمك بأنك تستطيع معرفتها من خلالنا، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بك، وسنرد عليك فور ظهورها بشكل رسمي، كما يمكنك معرفتها بنفسك من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لهم، وأيضا من خلال موقع السويس التعليمي أو بمعنى أصح الخاص بمديرية التربية والتعليم في السويس من هنا، بنفس الخطوات السابق ذكرها.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس:
- أصدرت إدارة جنوب السويس توجيهاتها لجميع المدارس بضرورة إعلان جميع نتائج سنوات النقل، وذلك تمهيدًا لصدور نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية بالسويس.
- ويمكن للطلاب الراغبين في الانتقال إلى مدرسة عمرو حامد للتعليم الأساسي بمدينة الحرية، التوجه إلى المدارس المسجلين بها لتسجيل الإسم والصف، وعلى أن تقوم المدارس فيما بعد بتشكيل كشوف مجمعة لأسماء الطلبة وإرسالها للإدارة التعليمية.
- انتهى الطلاب من اداء الامتحانات في الأيام القليلة الماضية، وبعدها بدأت مرحلة تصحيح الإجابات وتجميع الدرجات.
- سيتم معرفة النتيجة فور اعتمادها من محافظ السويس.
- نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون حافز قوي للطالب لمتابعة الدراسة بجهد في الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية .
- سنوافيكم لاحقا بكل التحديثات والتطورات الخاصة بموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس.